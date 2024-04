Tonia Romano non sbarca più all'Isola dei Famosi: «Problemi di salute». Il messaggio di Vladimir Luxuria, social preoccupati

di Ida Di Grazia

Tonia Romano non sbarca più in Honduras. La naufraga Nip dell'Isola dei Famosi dà forfait poche ore prima della diretta. A comunicarlo è Vladimir Luxuria nella prima puntata di lunedì 8 aprile. L'ex vigilessa del fuoco ha avuto problemi di salute. Ecco cosa sta succedendo.

L'annuncio di Vladimir Luxuria

«Ho una comunicazione da darvi, oltre a questi quattro naufraghi che avete visto, avrebbe dovuto essercene un’altra». Così Vladimir Luxuria annuncia in diretta l'abbandono, ancor prima di iniziare di uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi.

«Tonia (Romano ndr.) ha avuto un problema di salute e dunque non potrà essere con noi.

Chi è Tonia Romano

Nata ad Avellino da genitori napoletani, Tonia Romano, 36 anni, ha vissuto in un piccolo paese fino all'età di 5 anni. A 18 anni si arruola nell'esercito e successivamente diventa vigile del fuoco, sfidando stereotipi di genere e grandi difficoltà. Tonia è una donna decisa e coraggiosa.

Madre amorevole e “wild” dei suoi due figli di cui si occupa a tempo pieno, per lei l’isola rappresentava un’occasione per ritrovarsi e rimettere al centro se stessa come donna, dimostrando ancora una volta di avere la forza per vincere l’ennesima sfida.

