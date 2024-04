Isola dei Famosi, Tonia Romano non parteciperà: «Problemi di salute e devo seguire due figli»

di Redazione web

Tonia Romano faceva parte dei Nip che dall'8 aprile dovevano partecipare al programma. Lei però si è ritirata per problemi di salute. Lo ha annunciato Vladimir Luxuria, conduttrice de L'Isola dei Famosi 2024, aumentando la curiosità e la suspense tra i telespettatori. Tonia ha rivelato su Facebook perché ha dovuto rinuncare a Honduras.

Il motivo del suo ritiro dall'Isola

Tonia Romano non si trova sull'isola e non farà parte dell'edizione 2024. La prima puntata, infatti, è andata in onda su Canale 5 e lei non era presente. Su Facebook ha chiesto che venisse pubblicato un messaggio per spiegare la ragione del suo ritiro.

«Cari amici, come avete saputo in Honduras ho avuto un problema, ho preferito non partecipare all'isola per tutelare la mia salute - ha scritto la 36enne -.

Il messaggio di Tonia lascia trasparire la difficoltà di essere una madre single e l'importanza di prendersi cura di sè. Le sue parole sono state pubblicate dal suo entourage per rassicurare gli amici, i famigliari e gli spettatori sul suo stato di salute.

