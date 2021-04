Isola dei Famosi 2021, Jeda infuriato: «Dicono che sto con Vera Gemma perché non ho una casa»

Jeda Filal, fidanzato di Vera Gemma, eliminata nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, ha subito diverse critiche per via della sua storia sentimentale con l'ex naufraga, con cui ha 28 anni di differenza d’età: “Dicono che sto con lei – ha spiegato - perché non ho una casa”.

Isola 2021, Jeda e Vera Gemma: «Dicono che sto con lei perché non ho una casa»

Da quando Vera Gemma è sbarcata all’Isola dei Famosi 2021, le critiche per Jeda non sono mancate: “Qualcuno – ha raccontato in un’intervista a “Nuovo” - ha avuto il coraggio di sostenere che io sto con Vera perché non ho una casa. Sono sicuro che questa allusione è stata fatta perché io sono marocchino e mi ha offeso profondamente. Ma come fa la gente a dire certe cose? A me non interessa niente di quello che ha Vera. A me interessa solo lei come donna”.

Certe allusioni per lui non sono nuove: “Ci sono abituato, se non fossi marocchino non ci sarebbe tanta diffidenza nei miei confronti. Se fossi stato bianco, biondo e con gli occhi azzurri mai nessuno si sarebbe permesso di dire che io sto con Vera perché non ho una casa. E’ da quando sono piccolo che mi giudicano perché ho origini marocchine”.

Dei naufraghi dell'Isola dei Famosi 2021 Jeda ha poco simpatia per Gilles Rocca (“Falsissimo”), Awed (“Stratega”) e Valentina Persia: “Crede di essere simpatica, ma le sue battute non fanno ridere nessuno. E l’imitazione che ha fatto di Vera mi ha fatto arrabbiare: l’ho trovata davvero di cattivo gusto”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Aprile 2021, 13:43

