Ascolti Tv 28 aprile 2021, Bova supera Angela e Costanzo gongola

Ascolti Tv 28 aprile 2021. In prima serata su Canale 5 la seconda puntata della fiction Buongiorno Mamma con Raoul Bova ha conquistato una media di 3.464.000 spettatori pari al 16,2% di share. Su Rai1 Ulisse: Il Piacere della Scoperta 3.190.000 (13,9%). Su Rai3 Chi l’ha visto? 2.392.000 (10,6%). Su La7 Mafia La Ricerca della Verità 992.000 (5,2%). Sui canali Sky Sport PSG-Manchester City 1.267.000 abbonati e il 4,9% di share. Su Rai2 La Risposta è nelle Stelle 981.000 (4,2%). Su Italia 1 Scontro tra Titani 961.000 (4%). Su Rete4 Zona Bianca 807.000 (3,9%). Su Tv8 Name That Tune Indovina la Canzone 827.000 (3,7%). Su Real Time Matrimonio a Prima Vista Italia E Poi 790.000 (3%). Sul Nove Accordi & Disaccordi 478.000 (1,9%).

In seconda serata su Canale 5 Maurizio Costanzo Show 980.000 (15,1%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 710.000 (8,2%). Su Rai1 Porta a Porta 627.000 (7,8%). Su Italia1 Pressing Champions League 675.000 (6,2%). Su Rete 4 Confessione Reporter 189.000 (3,2%). Su Rai2 Restart 259.000 (2,8%), I Lunatici 52.000 (1,3%).

