Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo troppo magra? «Volete farla morire». Cosa era successo a Giulia De Lellis nel 2017

Le condizioni di salute di Nathaly Caldonazzo all'Isola dei Famosi destano preoccupazione poiché la concorrente del reality show è stata giudicata troppo magra dai telespettatori, i quali la ritengono inadatta a partecipare al programma. In molti si sono accorti che il suo fisico potrebbe non reggere alle condizioni estreme del gioco e c’è chi si ricorda di quello che avvenne nell’ormai lontano 2017 a Giulia De Lellis, che non partì per il reality show proprio a causa della sua eccessiva magrezza.

Isola, Asia Argento e i consigli alla sorella Fiore: «Non cedere alle provocazioni». Ecco con chi ce l'ha

L'Isola dei Famosi, il nuovo naufrago Gian Maria Sainato e il flirt con Tommaso Zorzi: la verità sui due

Natahly Caldonazzo è all'Isola dei Famosi e nell'ultima puntata è stata costretta ad abbandonare Cayo Cochinos per trasferirsi all'Isola di Sant'Elena in attesa di riuscire a tornare in gioco. Fin qui nulla di strano, ma il suo isolamento ha fatto sì che i telespettatori ne notassero l'eccessiva magrezza. Basta leggere i commenti social per rendersene conto: «Come si fa a far partecipare una persona così magra in un posto dove non si mangia. Volete farla morire?».

Il caso Giulia De Lellis

In effetti il timore che Nathaly Caldonazzo sia troppo magra per stare in un gioco così estremo è piuttosto generalizzato, tanto che a qualcuno ha ricordato quello che avvenne nel 2017 con Giulia De Lellis.: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne doveva partire per l'Honduras, ma l'eccessiva magrezza portò la produzione a vietarle il viaggio.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, Kikapress; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- Isola dei famosi, il peso di Nathaly Caldonazzo prima e dopo 10 giorni di programma: cosa si vocifera

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Maggio 2023, 07:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA