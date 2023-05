Isola, Asia Argento e i consigli alla sorella Fiore: «Non cedere alle provocazioni». Ecco con chi ce l'ha

di Redazione Web

La fame e la stanchezza iniziano a farsi sentire all'Isola dei Famosi. E così nelle ultime ore Asia Argento ha cercato di tranquillizzare sua sorella Fiore Argento dandole dei preziosi consigli su come affrontare al meglio questa avventura: «Tu non devi cedere alle provocazioni di Helena», ha poi aggiunto Asia. Ma procediamo con ordine.

Claudia Motta (col collare) lascia l'Isola dopo l'infortunio. La delusione: «Avevo ancora molto da dare, non ci voleva»

L'Isola dei Famosi, il nuovo naufrago Gian Maria Sainato e il flirt con Tommaso Zorzi: la verità sui due

I consigli di Asia Argento

Asia Argento è sbarcata in Honduras per fare una sorpresa alla sorella Fiore, naufraga dell'Isola dei Famosi. La concorrente nelle ultime settimane ha attraversato un momento particolare e difficile, per questo motivo la produzione del reality, condotto da Ilary Blasi, ha deciso di far permanere l'attrice a Cayo Cochinos per una notte. Durante il daytime Asia ha cercato di capire quale siano le dinamiche dei rapporti sull'Isola. Io spero di darle la carica che le duri almeno una settimana. Vorrei ricordarle chi è e perché è qui.

L'attrice ha cercato di consigliare a sua sorella come comportarsi con Helena Prestes. «Non devi rispondere e cedere alle provocazioni di quella ragazza, Lascia correre, sembra che tu voglia fare la vittima. Non devi rispondere alle sue provocazioni».

Riuscirà Fiore Argento a viversi quest'esperienza serenamente? Non ci resta che aspettare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Maggio 2023, 20:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA