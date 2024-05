Isola, Alessandro Cecchi Paone promuove Vladimir Luxuria: «Perfetta, ha superato i conduttori che ha frequentato»

di Dajana Mrruku

Alessandro Cecchi Paone si è distinto sempre per i suoi numerosi volti: da giornalista, a concorrente di reality come il Grande Fratello e l'Isola dei Famosi, passando per il ruolo di conduttore e opinionista. Nel suo curriculum anche la carriera politica, che si rinnova con la decisione di candidarsi alle elezioni europee del 2024 nella circoscrizione nord-occidentale nella lista Stati Uniti d’Europa (in passato è stato candidato con Forza Italia), affiancando Emma Bonino.

La nuova svolta di Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone scende in politica e lo fa per Emma Bonino: «Come mai con Emma Bonino? Ho fatto per lei campagna elettorale per venticinque anni. È stata anche la mia testimone di nozze. Se avrei voluto candidarmi al sud? Il Nord-ovest è la roccaforte dei diritti radicali. Se sono candidato nella stessa circoscrizione di Roberto Vannacci? Non voglio parlare di persone intollerabili. Non l’ho mai citato, non ne ho mai parlato e mai lo farò».

Sulla scheda elettorale, i suoi sostenitori potranno scrivere anche Pavone, ha detto l'ex isolano: «Perché sulla scheda ho chiesto di poter scrivere anche ‘detto Pavone’? Perché molti pensano che io sia imparentato con Rita Pavone, nulla di male ma non è vero.

Cosa pensa di Vladimir Luxuria

Da sempre attento commentatore delle dinamiche televisive e del mondo dello spettacolo, Alessandro Cecchi Paone ha commentato anche la conduzione di Vladimir Luxuria. Al settimanale Nuovo, ha rivelato: «Vladimir ha superato l’esempio dei conduttori che ha frequentato e ha dimostrato di aver imparato tanto. Per me è perfetta per L’Isola dei Famosi, conosce alla perfezione i meccanismi e le atmosfere del reality visto che ha fatto sia la naufraga, che l’inviata e l’opinionista».

