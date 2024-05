Nutella, arriva la versione vegetale per vegani e intolleranti al lattosio: «Siamo al passo coi tempi». Quando arriverà sul mercato

di Redazione web

La Nutella cambia e si reinventa: il prossimo autunno la crema al gusto di cacao e nocciole avrà una sua versione vegetale. Una novità, come riporta Gambero Rosso, che però nasconde dietro un lavoro iniziato già sei mesi fa, quando il 1 dicembre 2023 la Ferrero depositò il marchio Nutella plant based. Notizia che farà ingolosire vegani e intolleranti potranno anche loro leccarsi le dita. L'iniziativa è avvenuta nell'anno in cui la Nutella ha compiuto 60 anni. La versione vegana, però, non sostituirà la crema classica, ma la affiancherà.

«Al passo coi tempi»

«Ci piace essere partner delle innovazioni degli amici dell’industria» - spiega attraverso il suo profilo Linkedin, Giorgio Santambrogio, CEO del gruppo VéGé, ha diffuso così la notizia - «Sicuramente non convincerà tutti, ma di certo non si può dire che Ferrero non sia al passo con i tempi: in un mercato in cui la domanda per prodotti vegetali si fa sempre più alta, un colosso come la Nutella di certo creerà non poca concorrenza, spingendo anche altre aziende a puntare sul settore e perfezionare i prodotti.

