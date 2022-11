Michelle Hunziker, che cambiamento: il nuovo look anni '50 mette tutti d'accordo (o quasi)

di Redazione web

Michelle Hunziker mette tutti d'accordo con il nuovo look anni '50, o quasi... la showgirl svizzera, infatti, nelle ultime ore si è spostata da Milano a Roma per realizzare un nuovo hair look, il risultato non ha convinto tutti però: taglio ancora più corto e biondo, e per il tocco finale Michelle ha fatto realizzare alla sua hairstylist di fiducia delle onde naturali che ricordano un po' il look che andava negli anni '50.

Michelle Hunziker e il dolore della separazione (bis): «Ecco come l'ho superata»

Michelle Hunziker, l'ex Giovanni Angiolini sorprende: nessun flirt con Roberta Morise, ecco chi è la sua nuova fiamma

Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi rompe il silenzio. La frecciatina ad Angiolini: «Non è un uomo perbene»

Il nuovo taglio di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker si prepara a diventare nonna. Travolta dal gossip di questi mesi, prima per la gravidanza della figlia Aurora Ramazzotti, poi con il ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi, Michelle si è presa una pausa dagli impegni di lavoro ed è partita alla volta della Capitale per realizzare un look totalmente nuovo, affidandosi alle mani di Alessia Solidani, la sua parrucchiera di fiducia.

Alessia Solidani ha reso Michelle Hunziker una vera diva degli anni '50, elemento più evidente è il ritocco al colore, ora più biondo e luminoso. Capelli ondulati con effetto naturale e riga laterale.

Il taglio non ha convinto tutti però, gli utenti hanno commentato sotto il post: «Tu sei bellissima, ma il taglio un po' meno». «La grande bellezza», ha invece commentato l'amica e collega Belen Rodriguez.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Novembre 2022, 10:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA