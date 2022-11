Michelle Hunziker, l'ex Giovanni Angiolini sorprende: nessun flirt con Roberta Morise, ecco chi è la sua nuova fiamma

Dopo un'estate di passione con Michelle Hunziker, Giovanni Angiolini ha ritrovato l'amore. Mentre la showgirl elvetica sembra aver definitivamente ricucito il rapporto con l'ex marito, Tomaso Trussardi, nelle ultime ore i riflettori del gossip erano tornati ad accendersi anche sull'aitante chirurgo ortopedico. Molti giornali scandalistici (e non solo) avevano parlato di un possibile flirt tra Angiolini e Roberta Morise, ma i paparazzi hanno smentito questa ipotesi e rivelato la vera nuova fiamma del medico.

Spuntano i baci

A rivelare la nuova love story di Giovanni Angiolini ci ha pensato il settimanale Chi. Il magazine ha paparazzato il chirurgo Vip in compagnia della modella e influencer tedesca, Hanna Weig. Nessun flirt, dunque, con Roberta Morise, ma teneri baci scambiati davanti ai paparazzi del settimanale di Alfonso Signorini che li hanno pizzicati tra le vie di Milano.

Foto Chi

Le foto





Chi è Hanna Weig

Hanna Weig, modella, influencer e imprenditrice tedesca, ha 26 anni e la sua bellezza non lascia certo indifferenti. Nata a Vohenstrauss, in Germania, è mamma di Delia, nata nel 2017, dal matrimonio con Jorn Schlonvoigt, celebrato nel 2018 e terminato poco più di un mese fa. L'attore e musicista ad inizio ottobre ha annunciato la rottura definitiva della loro storia d'amore in un'intervista a Bild: nonostante la separazione però, ha rivelato di essere rimasto in ottimi rapporti con l'ex moglie per il bene della figlia. Hanna su Instagram conta 166mila follower, ma chissà che adesso con il nuovo flirt i suoi ammiratori non crescano soprattutto in Italia...

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Novembre 2022, 18:22

