Michelle Hunziker, l'ex Giovanni Angiolini volta pagina: Roberta Morise nuova fiamma del chirurgo

Se è vero, come suggeriscono alcuni indizi social, che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati a essere una famiglia, nemmeno Giovanni Angiolini ha perso tempo e dopo la parentesi estiva con la conduttrice tv pare che abbia ritrovato il sorriso tra le braccia di una nota showgirl.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, lei si sbottona: «Tutto è possibile». Cos'ha detto del ritorno di fiamma

Giovanni Angiolini volta pagina, la nuova fiamma del chirurgo

A rivelare l'indiscrezione è Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, secondo cui il bel chirurgo sardo starebbe frequentando Roberta Morise. La coppia è stata sorpresa dai paparazzi in atteggiamento intimo in un famoso locale di Roma

Classe 86, modella e conduttrice di professione, dopo diversi programmi televisivi è diventata particolarmente conosciuta per la partecipazione al programma L’Isola dei Famosi 2022, prima di tornare alla conduzione di Camper.

Roberta è uscita da poco da una relazione con Giulio Fratini. «So che le relazioni possono vivere alti e bassi, ma ho resistito. Alla fine però è arrivato anche un tradimento da parte sua. Non lo commento, ma ho capito che devo imparare ad essere meno buona», ha rivelato Roberta Morise, che con Giovanni sembra avere trovato la giusta sintonia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Novembre 2022, 20:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA