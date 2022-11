Belen, Michelle Hunziker: «Bella fuori e dentro... ma quegli occhi da cerbiatto?»

di Redazione web

Parole al miele per Belen. Tra Michelle Hunziker e Belen Rodriguez c'è un rapporto di reciproca stima, e le due conduttrici lo hanno dimostrato nelle ultime ore sulle Instagram stories. Belen ha mostrato sul suo profilo i nuovi prodotti lanciati dalla Hunziker in collaborazione con Goovi, e la showgirl svizzera ha condiviso le stories sul suo profilo ringraziando la showgirl argentina e complimentandosi per la sua dolcezza e bellezza.

Le storie Instagram

Michelle Hunziker ha dato il buongiorno ai follower in accappatoio mentre si prepara per la giornata: «Mentre io mi preparo con il fondotinta di Goovi, sono stata graziata dal tutorial che ci ha fatto la 'Belencita', la mia bellissima 'Belencita'... che è così brava a truccare e a truccarsi con la nuova box che abbiamo lanciato ieri».

Poi le storie proseguono con il tutorial di Belen: la showgirl argentina, infatti, ha mostrato ai follower i nuovi prodotti della collezione con il sorriso e la Hunziker non ha potuto fare a meno di notare e sottolineare la sua bellezza e dolcezza. A corredo dei video scrive: «Tu sei stupenda e io ti voglio un mondo di bene».

Poi dopo il tutorial, Michelle Hunziker ringrazia Belen per il tutorial e la sponsorizzazione, e aggiunge: «Ma la bellezza di questa donna? Con quegli occhi da cerbiatto?». Poi conclude la sua riflessione: «Non è solo bella fuori, è proprio bella, bella, bella dentro».

