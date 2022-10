Michelle Hunziker e la festa dei nonni: «Ora arrivo anch'io». Le "prove" in attesa del bimbo di Aurora

Oggi è la festa dei nonni e Michelle Hunziker non può non celebrare un giorno così importante. La sua Aurora Ramazzotti, dopo tanto gossip, ha finalmente annunciato la sua gravidanza e Michelle non sta nella pelle. Così dopo le prove da nonna, insieme alla madre di Goffredo Cerza, sui social arriva il suo augurio: «Auguri a tutti i nonni!».

Leggi anche > Aurora Ramazzotti, pomeriggio di shopping da «nonne» con la madre Michelle Hunziker e la suocera Francesca

Futura nonna

Su Instagram Michelle Hunziker dimostra di non veder l'ora di diventare nonna. Dopo l'annuncio della gravidanza, infatti, nella famiglia di Aurora Ramazzotti fervono i preparativi per accogliere il bebè in arrivo. E dopo un giorno di shopping tra le vie di Milano, insieme alla quasi consuocera Francesca Romano Malato (mamma di Goffredo) per Michelle è tempo di fare l'augurio a tutti i nonni.

«Arrivo anche io»

Poche ore fa la futura nonna, Michelle Hunziker, ha celebrato a modo suo la giornata in onore dei nonni. Con un sorriso splendente in una storia su Instagram ha detto: «Auguri a tutti i nonni! Oggi è la festa dei nonni. Arrivo eh, arrivo anche io». Nella sua storia in sottofondo si sentono le voci delle piccole Sole e Celeste, le sorelle di Aurora, nate dall'amore tra la showgirl svizzera e Tomaso Trussardi e, così, aggiunge: «E anche alle zie, auguri a tutte le zie. Un bacio e buona domenica a tutti». In casa Hunziker-Ramazzotti non vedono l'ora di accogliere il nuovo piccolo (o piccola) e la festa è già iniziata.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Ottobre 2022, 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA