Michelle Hunziker e l'arte del karate: l'esibizione con Aurora e il piccolo Cesare

di Marta Goggi

Michelle Hunziker ha da sempre una passione per il karate, oggi sui social si è mostrata in divisa e si è esibita nello sport per il nipote Cesare e la figlia Aurora. Karate Kyokushinkai, è questo il nome della disciplina scelta dalla Hunziker, a cui è stata introdotta dall'ex marito Eros Ramazzotti.

Il karate

La Hunziker condivide spesso gli allenamenti sui social e i suoi progressi nello sport. Questa volta ha pubblicato un post con scritto: «La via delle arti marziali inizia e finisce con la cortesia. Quindi sii sempre realmente e genuinamente cortese. Primo insegnamento di sosai oyama!». La 'storia' successiva è un repost di Aurora Ramazzotti che ha fotografato suo figlio Cesare intento a guardare la nonna praticare karate. La Hunziker ha poi commentato questa scena così: «Faremo allenamenti insieme amore mio! Diventerai un piccolo potente karateka!».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Novembre 2023, 21:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA