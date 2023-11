Chiara Ferragni, apre il nuovo store a Roma: il pranzo (a base di carboidrati) sorprende i fan

di Alessia Di Fiore

Le strade di Roma si tingono di rosa per l'apertura del nuovo store di Chiara Ferragni, avvenuta oggi 15 novembre, in via del Babuino 152.

Pensiline, bus e cartelloni pubblicitari adornano la Capitale pubblicizzando il nuovo evento di Chiara, che oggi era presente al grande show di apertura.

Il nuovo store a Roma e il pranzo tipico

Un breve giro nello store e poi Chiara Ferragni si è lasciata attrarre dalla cucina romana: un piatto di spaghetti alla carbonara da Matricianella, un ristorante di cucina tipica romana, in cui posta una foto mentre addenta gli spaghetti.

L'evento a Roma

L'emozione e l'orgoglio di Chiara Ferragni sono palpabili, e nelle stories ringrazia i fan del supporto, ma prima annuncia l'evento ufficiale Chiara Ferragni Brand di questa sera a Roma.

Per non farsi mancare nulla, oggi è uscita anche la nuova linea make-up di Chiara Ferragni, acquistabile da Douglas. «Sono giorni molto frenetici per il marchio, vi ringrazio sempre per il supporto», dice Chiara nelle stories, prima di andarsi a preparare per l'evento.

