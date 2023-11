Chiara Ferragni, Fedez e lo spaghetti drama con Vittoria: arriva Leone e risolve tutto

di Alessia Di Fiore

Chiara Ferragni e Fedez, Vittoria, sempre più la regina del drama di casa Ferragnez, torna in scena: questa volta il problema sono gli spaghetti.

Ora di cena per i piccoli Ferragnez, che si godono un bel piattone di pasta... ma improvvisamene scoppia il dramma, a Leone sono toccati gli spaghetti, mentre a Vittoria delle farfalline che sembrano non andarle molto a genio.

Drama

La piccola Vittoria vuole gli spaghetti come il fratello, ma essendo troppo piccola non può ancora mangiarli, presa dallo sconforto allontana il suo piattino di pasta simulando una scenata da oscar, e proprio quando Fedez sta per cedere, Leone escogita una soluzione.

Promette alla sorellina di donarle uno spaghetto, ogni tre cucchiaiate di farfalle che avesse mangiato, di solito la Vitto non scende mai a compromessi, ma questa volta accetta e tutto fila liscio in casa ferragnez.

Lello problem solver

Leone, la voce che sussurra alle sorelline, è sicuramente più convincente di Fedez, che poverino, contro l'astuzia di Vittoria, non vince mai.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Novembre 2023, 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA