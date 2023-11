Fedez e Luis Sal accordo raggiunto per Muschio Selvaggio? Ecco cosa sappiamo

di Marta Goggi

Il litigio tra Fedez e Luis Sal aveva fatto il giro dei social, i due avevano aperto insieme il podcast 'Muschio Selvaggio', dove intervistavano diversi personaggi famosi. A seguito di diverse incomprensioni la collaborazione tra i due è finita e sul web hanno iniziato a spopolare i video in cui si accusavano a vicenda di questa situazione. Adesso sembrerebbe giunta la conferma di un accordo tra Fedez e Luis Sal per 'Muschio Selvaggio'.

Il presunto accordo

Fedez e Luis Sal avevano il 50 per cento della società ciascuno, negli ultimi giorni, come riporta il settimale 'Chi', i due avrebbero raggiunto un accordo sul da farsi. 'Muschio Selvaggio' è tornato in onda qualche settimana fa, ma senza la presenza di Luis, il rapper si è infatti affianciato a Mr Marra per condurre il podcast. 'Chi' ha parlato così del possibile accordo raggiunto tra Fedez e Luis Sal: «Pare che si sia risolta con accordo economico e patto di riservatezza tra le parti la causa con Luis Sal, che fino a maggio conduceva il podcast con lui». Questo peremetterebbe quindi al rapper di condurre per conto suo il podcast senza problemi.

