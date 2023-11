Chiara Ferragni e Fedez, è già Natale: l'albero è già pronto (ed è in un luogo inaspettato). LE FOTO

di Alessia Di Fiore

Per Chiara Ferragni e Fedez è già Natale: oggi l'influencer ha esposto in casa, con tanto di foto su Instagram (con Vittoria e Leone) una foto dell'albero già addobbato con palline e giocattoli. Ai piedi dell'albero Chiara ha scattato una foto ai figli che giocano con gli schiaccianoci, ma ciò che più ha sorpreso è il luogo in cui è stato piazzato uno dei simboli principali del Natale.

Ferragnez, è già Natale

L'albero è stato infatti montato nella nuova casa dei Ferragnez, in cui si trasferiranno tra qualche giorno: ancor prima di trasferirsi, c'è già aria natalizia. Cosa rende infatti una casa ancora più accogliente, se non delle belle decorazioni? Che Chiara Ferragni abbia un debole per il Natale si sa: d'altronde sono settimane che, come documenta sui social, si accoccola sul divano con i figli a guardare vecchi film natalizi, tra cui il suo preferito, Mamma ho perso l'aereo.

