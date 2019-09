Michelle Hunziker incinta del quarto figlio? Il video su Instagram: «Ci risiamo!»

Michelle Hunziker

Giovedì 12 Settembre 2019, 17:05

Per l’ennesima volta si è diffusa la notizia di unae in attesa del suo ormai quarto figlio. La showgirl, che si solito rimane al di fuori del tam tam mediatico, stavolta ha voluto rispondere, con la solita ironia, dal suo account Instagram.Dalle sue stories del social è apparsa una Michelle in maglietta nera, con un finto pancione prominente e sotto la scritta “Fake news, fake curves” e “Ci risiamo”: “Non riesco a capire perché – ha scherzato con i suoi fan - scrivono continuamente che sono incinta. Vi sembra che abbia la pancia?! Basta co sta storia. Non è possibile, sono piallata".Poi, in tema di curve sospette, ha spostato il rigonfiamento sul seno: “Queste sono le curve insolite, non la pancia un po' gonfia perché una ha mangiato qualcosa di pesante. Quindi preoccupatevi se ho qualcosa del genere e non se ho un po' di panzetta".