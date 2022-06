Aurora Ramazzotti e il rapporto tra papà Eros e mamma Michelle: «Sono amici, è bellissimo»

Aurora Ramazzotti parla del rapporto tra la madre, Michelle Hunziker e il padre, Eros Ramazzotti. La figlia dei due artisti non ha mai nascosto di aver sofferto per la separazione dei genitori ma da qualche anno le cose tra loro sembrano andare meglio e in più occasioni hanno passato del tempo tutti e tre insieme.

Aurora e Michelle si sono ritrovate, quasi per caso, nell'ultimo video di Eros. «Ha fatto una sorpresa a me e a mia mamma perché ci siamo ritrovate sul set senza sapere una dell’altra», ha raccontato al “Corriere della Sera” Aurora, «È stato un gesto di cuore; nell’ultimo anno sono cambiate tante cose, loro sono tornati a essere amici e per me è una sensazione bellissima». Poi aggiunge: «L’anno scorso per la prima volta dopo tanti anni abbiamo festeggiato tutti insieme il mio compleanno, è un cerchio che si chiude, per me e per loro; è anche un bel messaggio per i tanti che si separano e pensano che non si recupereranno mai i rapporti».

Aurora spiega di sentirsi una privilegiata ad essere figlia loro: «perché hai la fortuna di crescere nell’agio economico e sociale, di vivere situazioni bellissime di cui sono riconoscente», però spiega che non sempre lo è stato: «nel lavoro invece un peso: non sono mai stata raccomandata, anzi ho perso anche alcuni lavori proprio perché c’era chi voleva evitare polemiche. Ormai rido di questa cosa, però mi ha creato non pochi problemi, partono tutti prevenuti, già dal mio nome, la figlia di, viziata».

