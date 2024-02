Sergio D'Ottavi bestemmia tra le parole a Greta Rossetti: saranno presi provvedimenti? I precedenti

Sembra che nelle ultime ore si sia scatenata una polemica nella casa del Grande Fratello che vede come protagonista Sergio D'Ottavi. Già un po' di tempo fa, agli albori dell'ingresso di Sergio d'Ottavi, si erano manifestate le prime avvisaglie di un certo tipo di linguaggio. Non solo: anche di messaggio che questo linguaggio veicolava.

Molti del popolo del web già erano insorti perché avevano notato che Sergio D'Ottavi, durante una conversazione, si era lasciato sfuggire un dettaglio importante su un "amico" di famiglia, una persona particolare.





I "precedenti" di Sergio D'Ottavi

Sergio aveva spiegato a Beatrice Luzzi e Stefano Miele cosa significasse per lui il valore della fedeltà.

L'amico in questione era Stefano Delle Chiaje, riportato nei media come Delle Chiaie. Si trattava di un terrorista italiano, noto esponente dell‘estrema destra neofascista, poi fondatore di Avanguardia Nazionale. Venne coinvolto in alcuni processi nell’ambito della strategia della tensione, come quello sulla strage di Piazza Fontana e la strage di Bologna. Già quella volta i telespettatori più attenti avevano notato il commento di Sergio D’Ottavi, dato che si trattava di una frase che è stata attribuita a Mussolini.

Di recente, invece, un commento ha scosso il pubblico a casa. Ma per quale motivo? Perché Sergio D'Ottavi, durante una conversazione con Greta Rossetti, avrebbe "scherzosamente" pronunciato una bestemmia: «Porc* D*o». Abbracciando poi la Rossetti. Gli utenti sulla piattaforma X si sono scatenati, invocando la squalifica.

