Rebecca Staffelli, il furto a Roma dopo il Grande Fratello: «Tempo un'ora e non c'era più...». Cosa è successo

di Cristina Siciliano

Rebecca Staffelli ha rivelato di aver subito un furto della sua auto a Roma in zona Parioli attraverso un video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. Tutto è accaduto post lavoro, durante una serata in compagnia del suo fidanzato Alessandro e di alcuni suoi amici. L'opinionista social del Grande Fratello ha infatti spiegato nel dettaglio la dinamica dell'accaduto attraverso un video Instagram. «Sono state 24 ore folli, non si può stare più tranquilli», ha sottolineato Rebecca.

Il furto in zona Parioli a Roma, cosa è successo

«Io sto un po' meglio rispetto a ieri - ha sottolineato Rebecca Staffelli nelle sue Instagram stories -.

«Ci siamo fatte tutto l'isolato ma niente - ha concluso Rebecca Staffelli -. E quindi ho chiamato il 112 per segnalare la scomparsa della macchina. Mi hanno rubato l'auto».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Marzo 2024, 15:44

