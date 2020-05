Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro va in Sicilia per Clizia Incorvaia ma è polemica: «Non sono affetti stabili»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Maggio 2020, 22:08

L'amore traè nato sotto i riflettori della casa più spiata d'Italia, ma non si vedono da mesi. Dopo la separazione e clausura voluta dal reality è subentrata la quarantena e le restrizioni imposte dal coronavirus. Il figlio diha spiegato ache tutto questo sta per finire, ma il ricongiungimento ha scatenato non poche polemiche sui social.In molti hanno sottolineato che Ciavarro è andato in Sicilia nonostante gli spostamenti tra regioni siano ancora vietati. «Non ce la faccio più», ha confessato Ciavarro aL'ex concorrente del GFVip4 ha avuto il permesso di lasciare Roma, ma non può ancora incontrare. «In questo momento mi trovo in Sicilia ma non sono con Clizia, prima di vederla devo fare alcuni giorni di quarantena. Non ce la faccio più, non vedo l'ora di vederla il 24 maggio».Gli spostamenti sono consentiti solo per motivi di lavoro o per incontrare i propri. Per i telespettatori i due non possono considerarsi "affetti stabili". «Scusatemi ma perché Paolo Ciavarro può andare in un'altra regione a trovare Clizia, nonostante non ci sia di mezzo una residenza o una parentela, ed io non posso andare a trovare il mio ragazzo che vive in un'altra regione?!», scrive un utente su«Ciavarro e Clizia che si conoscono da tre mesi al Gf sono congiunti stabili da avere il diritto di muoversi tra regioni? E noi con i congiunti con cui abbiamo rapporti da anni siamo condannati a rimanere fermi?», scrive un altro. E ancora: «Come al solito le regole non valgono per tutti...» «Ah, ma quindipuò fare il ca**o che vuole e quindi andare in Sicilia per vedere Clizia e noi comuni mortali no? Complimenti». Sembra, tuttavia, che Ciavarro sia finito al Sud per motivi di lavoro. L'incontro conpotrebbe essere trasmesso nelle trasmissioni di Barbara D'Urso.