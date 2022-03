Gf Vip, Pago e la romantica dedica all'ex moglie Miriana: «Per noi hai vinto tu, non il GF Vip ma la vita»

Lacrime di gioia per Miriana Trevisan. Ieri sera, dopo l'eliminazione dal Gf Vip, la vippona è stata accolta dall'abbraccio di Pago e del figlio Nicola. Erano sei mesi che la famiglia non si riuniva e la concorrente non ha potuto fare a meno di commuoversi.

La dedica di Pago a Miriana Trevisan

Dopo aver perso al televoto contro Jessica Selassiè e Davide Silvestri, la showgirl ha potuto riabbracciare il ragazzo accompagnato dall'ex marito, che si è subito complimentato con lei per il percorso fatto nel programma. «Sei stata bravissima, meritavi di vincere tu» le ha sussurrato il cantante in un abbraccio.

Parole che hanno trovato conferma nella romantica dedica pubblicata sui social poche ore fa da Pago: «Per noi hai vinto tu, non il GF Vip ma la vita, per educazione, grazia, onestà, dolcezza e chi più ne ha più ne metta». «Che dire, sei stata strepitosa , meravigliosa, siamo orgogliosi di te» ha aggiunto l'ex marito, che in questi mesi ha sempre seguito con attenzione Miriana, arrivando anche a minacciare azioni legali nei confronti di alcuni ex concorrenti che avevano insultato la Trevisan.

La promessa di Pago ad Alfonso Signorini

Da gran parte del pubblico femminile considerato «l'ex marito che tutte vorrebbero», Pago ha sempre sostenuto a distanza l'ex moglie e ieri, come ennesima prova d'affetto e di stima, ha pubblicato il video del momento in cui la gieffina ha lasciato la casa di Cinecittà. Nel ringraziare chi ha tifato per Miriana, il cantante si è poi rivolto ad Alfonso Signorini: «Ti prometto che da domani inizierò a pensare alle parole, quelle della canzone da dedicare a Miriana, Pacifico e Nicola, che nonostante tutto sono e saranno sempre una famiglia». Chapeau.

