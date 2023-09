Luca Onestini, l'ex gieffino accerchiato dalle guardie del corpo per "paura" della folla: la reazione dei fan VIDEO

di Redazione web

Luca Onestini al Lago Maggiore scortato dalle guardie del corpo è una scena che ha fatto sorridere i residenti del posto. L'ex gieffino e deejay era tra la folla che però, quasi non si è accorta della sua presenza se non proprio per la security che lo accerchiava.

L'influencer ha suonato ad una serata di cui era ospite eccezionale e ha fatto divertire la città: «Abbiamo trasformato una piazza in una discoteca a cielo aperto. Sotto la pioggia tutti insieme è ancora più bello. Ps: poi dicono che il Nord non è "caldo"».

STO MORENDO VI PREGO

pic.twitter.com/wHM3V3sbYk — m 👹 vs uni (@itsmc17) September 18, 2023

L'ex gieffino camminava tra la folla con ben tre guardie del corpo.

