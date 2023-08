Loretta Goggi, frecciatina a Pier Silvio: «Il Gf Vip è trash? Poteva pensarci prima»

di Redazione Web

Cresce l'attesa per il Grande Fratello della svolta della svolta che promette, con la decisione di Pier Silvio Berlusconi di mettere al bando il trash, un reality nuovo e diverso. Di conseguenza, Loretta Goggi, ha espresso la sua opinione in merito alla rivoluzione che il figlio di Silvio Berlusconi ha messo in atto a Mediaset. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Nelle ultime ore, Loretta Goggi, che tornerà nel ruolo di giudice a Tale Quale Show condotto da Carlo Conti, durante un'intervista a Repubblica ha lanciato una stoccata a Pier Silvio Berlusconi. «Mi chiedo: se era trash (il Grande Fratello Vip ndr.), perché non ci ha pensato prima? E poi, se il Grande Fratello diventa un’altra cosa, ha ancora senso?».

«Mi piace fare un programma in cui contano talento e fatica. - ha sottolineato Loretta Goggi nell'intervista a La Repubblica -.

