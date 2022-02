Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini difende la Riccarelli e infiamma Twitter: «Il peggiore conduttore di sempre»

Per molti utenti di Twitter, Alfonso Signorini è il peggior conduttore del Grande Fratello Vip. A fargli guadagnare il primato il suo atteggiamento nei confronti delle principesse Selassiè. Le sue critiche ai loro modi di fare non sono nuove, ma la reazione al post di Clarissa in difesa di Katia Ricciarelli ha fatto gridare ancora di più allo scandalo. Signorini, infatti ha rimproverato la ragazza perché aveva definito il soprano "Strega".

GF Vip, Alfonso Signorini contro Clarissa

«A Katia ma vaffanc*lo» , aveva scritto in una storia instagram Clarissa al televoto ancora aperto, seguita da «Esci brutta strega. Fai paura. La tua crudeltà fa paura. Vi prego votatela per farla uscire». Una volta eliminata dal televoto la Ricciarelli la Selassiè ha scritto nuovamente: «Festeggerò annualmente questa data, godo alla faccia tua razzista». «Questa è povertà di cervello - ha replicato Alfonso - Ti ho scelta e voluta ma queste manifestazioni pubbliche di maleducazione non le accetto».

e anche oggi Alfonso Signorini si conferma il conduttore peggiore di sempre #gfvip #jeru pic.twitter.com/dydTQBMCar — YROM (@ziayrom) February 24, 2022

GF Vip, Alfonso Signorini peggiore conduttore

Migliaia i tweet contro Alfonso Signorini al punto che il conduttore finisce in tendenza. I telespettatori del GF sembrano aver stilato una classifica. «Vorrei ricordare ad Alfonso Signorini, che l'anno scorso Fausto Leali è stato trattato come un criminale per una mezza frase di cui si era scusato 100 volte. La verità, è che fate schifo, più di quella concorrente imbarazzante che difendete», è un commento. «Tutte le cattiverie dette da Katia, invece, sono state accettate, non è vero Signorini?», un altro. E ancora: «Quando signorini non condurrà più il mondo sarà un posto migliore».

