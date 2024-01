Paolo Masella a Letizia Petris: «Se ti faccio sentire sbagliata non sono la persona giusta per te»

di Cristina Siciliano

Momento di crisi per Paolo Masella e Letizia Petris. I due gieffini non stanno vivendo un periodo "di coppia" semplice nella casa del Grande Fratello. Paolo continua a ribadire le proprie ragioni: la fidanzata dovrebbe ascoltarlo di più, rispettando le sue volontà e i suoi tempi. Le aveva chiesto di tranquillizzarlo in una maniera differente, con un semplice gesto, o una parola, senza alimentare la sua agitazione. La gieffina di conseguenza scoppia in lacrime perché è stanca di dover passare sempre per quella sbagliata.

La discussione

«Non ti sta mai bene niente di quello che faccio - ha sottolineato Letizia Petris a Paolo Masella -.

A dirla tutta, durante la discussione Paolo ha cercato di tranquillizzare Letizia spiegando che non pensa che lei sia sbagliata, così come lei sostiene. Il gieffino più volte ha ribadito di ritenersi davvero fortunato ad averla accanto. «Sei fragile e sei bella per questa tua fragilità», ha continuato il gieffino a bassa voce. «Io ieri avevo bisogno di te», ha spiegato Letizia in lacrime. Di conseguenza il fidanzato la invita nuovamente a superare il suo orgoglio e a cercarlo ogni qualvolta ne senta il bisogno.

Riusciranno i due a trovare pace e viversi la loro storia d'amore serenamente? Non ci resta che aspettare.

