Grande Fratello, Massimiliano e Beatrice Luzzi, Signorini riprende l'attore: «Abbi l'onestà intellettuale di riconoscere l'errore»

di Cristina Siciliano

Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi, dopo qualche settimana di tregua e "pace end love" sono tornati a scontrarsi direttamente e indirettamente con i tanti sfoghi dell'uno e dell'altra, nei confronti degli altri concorrenti del Grande Fratello. Il gieffino non ha gradito alcuni atteggiamenti di Beatrice Luzzi e durante la puntata in diretta del 9 novembre se n'è parlato dettagliatamente. L'attore ha prima sottolineato di provare attrazione per la gieffina e poi ha spiegato che tra di loro non c'è alcuna affinità caratteriale.



Le parole di Massimiliano Varrese

«Non si può negare che Bea sia una bella donna ed è intelligente. Questo alone misterioso mi attrae e questo suo fascino dannata - ha spiegato Massimiliano Varrese -.

Le parole di Beatrice Luzzi

«Dal video, che è stato ripreso al mattino. Io e lui ci eravamo avvicinati e quella mattina, presente Rosanna, mi ha messo un po’ alle strette lei - ha spiegato Beatrice Luzzi -. Io ho dovuto dire che non l’ho mai preso in considerazione perché ha questa rabbia. La sera della puntata lui ha sparato su una cosa delicata del padre di Giuseppe, aggiungendo cose».

A tale proposito è intervenuto Alfonso Signorini infastidito dalle parole di Massimiliano Varrese. «Tu non puoi permettere di dire a una donna di dire di fare pace con il padre - ha sottolineato Signorini -. A me queste cose non piacciono. Abbi almeno l'onestà intellettuale di riconoscere l'errore».

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Dicembre 2023, 23:21

