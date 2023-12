Eugenio Colombo (ex di Greta Rossetti) rivela: «Non ci sarà mai un riavvicinamento»

di Cristina Siciliano

Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e donne nelle ultime ore ha risposto ad alcune curiosità dei suoi follower attraverso le sue Instagram stories. L'ex tronista ha parlato prima del suo "ipotetico" riavvicinamento a Francesca Del Taglia, mamma dei suoi figli e poi, ha espresso la sua opinione in merito al triangolo amoroso che è nato nella casa del Grande Fratello tra Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Eugenio Colombo su Instagram

«No ragazzi basta vi prego con questa cosa - ha spiegato Eugenio Colombo attraverso le sue Instagram stories -. Con Francesca non c'è nessun tipo di riavvicinamento e non ci sarà. Lei ha la sua vita da un anno e mezzo e io la mia. Ci siamo dati tutto quello che potevamo, abbiamo due meravigliosi bambini.

«Mirko, Perla e Greta penso...»

«Penso che Mirko sia innamorato di Perla - ha continuato Eugenio Colombo -. Greta l'ha cpaito e sta lasciando stare come è giusto che sia. Poi la vita è strana. Greta sono sicuro che riuscirà a farsi conoscere per la bellissima persona che è. Lei è meravigliosa e si merita ogni bene».

L'ex tronista ha spiegato anche il motivo della rottura con l'ex tentatrice: «Perché ho rotto con Greta? Perché non stavo bene io in quel periodo. E per quanto è matura ha capito la situazione. Ha 25 anni ma di testa è molto più grande. Non è l'età all'anagrafe ma è il vissuto della propria vita che determina una persona»-

