Grande Fratello, lite tra Grecia e Giuseppe: cosa è successo

Come in ogni casa italiana che si rispetti, anche all'interno di quella del Grande Fratello i piatti e le pulizie sono sempre fonte di tensione. Una battuta di Giuseppe ha infatti fatto arrabbiare Grecia, che si è sentita offesa dalle accuse di non lavare mai i piatti. Grecia, scherzando difende i suoi diritti, sottolineando che non ha mai visto Giuseppe pulire la camera da letto. Beatrice, amica di Grecia, si è trovata nell'imbarazzante posizione di arbitro in questa discussione. Nonostante l'amicizia ha dovuto difendere Giuseppe che alla fine ha cercato di spiegare le sue parole, probabilmente mal interpretate.

Grande Fratello, Massimiliano ha scelto il prossimo "bersaglio"? «Lo massacro lentamente». Ecco a chi si riferisce

GF, Letizia Petris lascia il fidanzato con un comunicato: «Sento delle cose per Paolo Masella»

Grande Fratello, Rosy Chin criticata pesantemente : «Sei tu quella che ha paura di esporsi»

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Novembre 2023, 10:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA