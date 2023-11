Letizia Petris, l'accusa choc dell'ex Nicole Conte: «Altro che rose, mi ha presa a schiaffi». E pubblica le prove

Nicole Conte è un fiume in piena. L'ex fidanzata di Letizia Petris non ci sta a far passare tutto sotto silenzio e a fingere che la loro storia sia stata piena d'amore. Dopo il video che è stato fatto vedere nella puntata di lunedì 20 novembre, Nicole ha pubblicato su Instagram le prove delle violenze subite.

Tutte le bugie di Letizia

Nella casa del Grande Fratello Letizia Petris ha sempre parlato di aver avuto un grande amore con una donna, che però è finito per non dare un dolore al padre che non accettava questa storia. La favola di Letizia si è presto trasformata in un incubo, perchè la sua ex Nicole Conte ha raccontato tutta un'altra verità.

Dopo l'intervento nella scorsa puntata via social in cui Nicole ha parlato di violenze fisiche e psicologiche subite da Letizia, la Conte ha inviato un video durante la puntata di lunedì 20 novembre che non ha lasciato molti dubbi «Mi stupisco come sia stato possibile sminuire così le violenze fisiche e mentali ed è stato giustificato da te con la tua età la tua inconsapevolezza.

Signorini chiede a Letizia cosa sia successo il 7 giugno, Letizia però cerca di rimanere sul vago «Non me lo ricordo, forse è venuta con un'altra amica e mi ha portato un mazzo di fiori. Che io e Nicole ci siamo viste quando stavo con Andrea no, che ci siamo scritte sì. Alfonso io non ho più voglia di parlare di questa cosa perchè quando ne ho parlato, sapevo la sofferenza che le ho provocato e non lo sottovaluto. Sono passati anni, conosco le persone io non ho più voglia di rispondere a certe cose perchè do adito ad altro. Io ho sempre detto che mi sono comportata male e non voglio andare nello specifico».

La verità di Nicole

A queste affermazioni Nicole ha deciso rispondete pubblicando due storie su Instagram in cui non solo dice che non ci sono stati fiori ma che addirittura è stata schiaffeggiata, mostrando la foto con data dell'8 giugno 2020 in cui ha la guancia rossa, probabilmente a causa degli schiaffi ricevuti da Letizia.

