Grande Fratello: Signorini continua a sbagliare tutti i nomi, concorrenti nel panico «non stiamo capendo niente»

Dopo la mezzanotte Alfonso Signorini inizia a sbagliare tutti i nomi dei concorrenti del Grande Fratello, questa è ormai una certezza, o meglio era. Durante la puntata di lunedì 20 novembre il conduttore è partito sin dai primi minuti a confonderei nomi dei concorrenti e addirittura sbagliando il nome della figlia di Varrese.

Gli errori

Mirko è diventato Marco, la figlia di Massimiliano Varrese da Mia è diventata Sonia, Perla ormai è Greta. Alfonso Signorini non riesce ad azzeccare un nome nemmeno per sbaglio e non è una novità, ma la puntata del Grande Fratello di lunedì 20 novembre ha raggiunto l'apice.

Gli errori del conduttore hanno scatenato l'ironia del web soprattutto quando parlando con la figlia di Varrese, Mia, che lui ha chiamato Sonia, ha detto «Tua mamma ti ha portato i soldini per i denti caduti?».

L'ultimo momento di super confusione è avvenuto comunicando l'esito del televoto che ha decretato Ciro e Grecia i preferiti della casa e quindi immuni, Il conduttore ha provato a spiegare che Anche Anita e Beatrice lo sono dalla scorsa puntata ma sbagliando completamente tutti i nomi ha mandato nel panico i concorrenti che hanno ammesso: «Non stiamo capendo niente. Ma quindi che dobbiamo fare?».

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Novembre 2023, 07:41

