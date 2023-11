Grande Fratello, Ciro Petrone abbandona la casa. La delusione del fratello: «Resisti, io mi spacco la schiena la notte al mercato»

Ha provato a farsi cacciare ma il pubblico del Grande Fratello lo ha sempre salvato e nella puntata di lunedì 20 novembre lo ha addiruttura messo tra i preferiti. Ciro Petrone però non ce la fa più e sceglie di abbandonare definitivamente il reality.

Ciro abbandona

La crisi di Ciro è ormai evidente da settimane, l'attore di Gomorra ha provato a resistere fino alla fine ma senza successo. Nonostante le varie sorprese e le incitazioni del pubblico, Ciro ha scelto di abbandonare la casa del Grande Fratello durante la puntata di lunedì 20 novembre.

Petrone, prima di andare via ha incontrato il fratello Vincenzo che ha provato a fargli cambiare idea «E' brutto vederti così, lo sappiamo le difficoltà e ti capiamo, però fuori è buio tu questa cosa l'hai voluta assolutamente.

«Io o cercato di superare ma il problema è fisico, non dormo, non mi diverto e non è giusto, non sono più io». Anche Signorini sottolinea il discorso del fratello «E' vero che sono 70 giorni che sei qui, ma non è che stai in miniera. Tuo fratello si spacca la schiena tutti giorni, ma queste ultime settimane sono un supplizio per te e per noi, con grande serenità vuoi uscire dalla casa o vuoi rimanere?».

Ciro sceglie di abbandonare la casa del Grande Fratello.

