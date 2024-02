Grande Fratello, anticipazioni puntata di 28 febbraio: Giuseppe Garibaldi tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi, furia Varrese per la nomination

di Dajana Mrruku

La nuova puntata del Grande Fratello andrà in onda questa sera, 28 febbraio, in prima serata su Canale 5. Alfonso Signorini è pronto a condurre una nuova serata accanto alla sua opinionista Cesara Buonamici e l'inviata social Rebecca Staffelli. La quarantesima puntata della diciassettesima edizione del GF sarà ricca di confronti molto importanti e sorprese per due dei coinquilini in casa. Poi la nomination super affollata che vede in bilico il percorso di 7 concorrenti all'interno della Casa. Andiamo a scoprire le anticipazioni per questa nuova serata.

Le anticipazioni

La nuova puntata del Grande Fratello riserverà molti confronti per Giuseppe Garibaldi: dopo il riavvicinamento a Beatrice Luzzi, il coinquilino ha avuo un brusco litigio con Anita Olivieri che hanno messo in dubbio la loro amicizia: «Siamo sicuri sia solo amicizia?», si chiedono alcuni utenti e anche gli altri concorrenti all'interno della Casa.

Ma non solo scontri e confronti, ma anche sorprese molto dolci: Paolo incontrerà la mamma Sandra a cui è molto legato e Alessio avrà la possibilità di riabbracciare il papà Domenico, con il quale ha un rapporto molto stretto.

Infine, Massimiliano dovrà affrontare un momento molto difficile: dopo le nomination della scorsa puntata, il coinquilino si è scontrato ed è esploso contro tutta la Casa, dando vita a duri confronti con tutti.

Una puntata ricca di momenti interessanti che i fan non vedono l'ora di vedere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Febbraio 2024, 17:32

