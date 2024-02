Grande Fratello, Alessio Falsone ha bestemmiato? Lite con Federico Massaro: «Mi sono rotto le pa**e»

di Redazione web

All'interno della casa del Grande Fratello il nervosismo comincia davvero a farsi sentire. In fin dei conti, i concorrenti hanno cominciato a giocare l'11 settembre scorso e, ormai, non si trattengono più dal dire ciò che pensano. Tuttavia, anche chi è entrato nel reality più avanti ha mostrato di avere carattere e opinioni ben precise ed è il caso di Alessio Falsone che è uno degli ultimi gieffini entrati in casa. Proprio lui, nelle scorse ore, ha avuto un duro sfogo nei confronti di Federico Massaro e sarebbe stato accusato di essersi spinto troppo oltre con le parole e di avere bestemmiato. Ecco che cos'è successo.

Lo sfogo di Alessio Falsone

Alessio Falsone si è arrabbiato perché non riusciva più a trovare il suo sacchetto con le proteine da assumere. Quando, poi, lo ha visto vuote dentro al sacco delle immondizie, ha detto: «Adesso basta! Ora mi sono rotto le pa***. Il Gf mi ha fatto un bel sacchettino con le ultime proteine e non c’è più nulla, non lo trovo. Ora apro la spazzatura e apro tutti i sacchetti non me ne frega un ca**o. Eccolo qui nella spazzatura, ma è vuoto! Proteine finite! Qualcuno se l’è prese. Federico tu sei l’unico che si prende le proteine qui. Chi se le prende?! Non ti scaldare, mi gira il c**o. Te le magni te le proteine e io chiedo. Adesso non me le danno più! Mi scaldo sì, zio Cristo di…».

Ad assistere alla discussione c'era anche Giuseppe Garibaldi che ha cercato di calmare gli animi: «Calma!» ha detto il gieffino.

La risposta di Federico Massaro

Dopo l'attacco di Alessio Falsone, Federico Massaro gli ha risposto : «Non sono stato io! Non mi devi accusare.

