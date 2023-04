GfVip, finale con sorpresa: squalifiche in vista per i vipponi. Ecco cosa accadrà

Il prossimo 3 aprile andrà in scena l’attesa finale del Grande Fratello Vip 7. Nel corso della puntata finale, secondo le indiscrezioni intercettate dal tam tam che si ode sui social, potrebbe esserci una sorpresa per tutti i telespettatori. Ma andiamo con ordine.

Cosa accadrà nella finale del GfVip

Un dettaglio riguarda gli ex concorrenti del reality show di Casa Mediaset, e in particolare chi se n’è andato dalla casa in modo rocambolesco, come Daniele Dal Moro o Edoardo Donnamaria.

Ma cosa accadrà davvero nell’appuntamento finale di questa settima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Marzo 2023, 08:21

