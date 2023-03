Gf Vip, Giaele De Donà su Nikita: «Sembra che il pubblico a casa abbia capito più lei degli altri»

di Redazione web

Questa edizione del Grande Fratello Vip è ormai agli sgoccioli: manca, infatti, sempre meno alla finale che andrà in onda lunedì 3 aprile. All'interno della casa sono rimasti solamente due vipponi a contendersi il pass per l'ultima serata del reality e sono Milena Miconi e Alberto De Pisis. Gli altri concorrenti, invece, sono tutti finalisti: Nikita Pelizon è stata l'ultima ad averne accesso e Giaele De Donà ha espresso il proprio parere a riguardo.

Le parole di Giaele De Donà su Nikita Pelizon

Nikita Pelizon è stata l'ultima concorrente del GfVip ad avere accesso alla finale e, alcuni concorrenti in casa, pensano che sia riuscita ad arrivare di più al pubblico a casa. In un recente confessionale, Giaele De Donà ha detto: «È come se alla fine, forse, la versione di Nikita sia stata quella più compresa fuori, mentre io non l'ho mai vista una versione lineare».



I finalisti del Grande Fratello Vip

Per la finale di lunedì 3 aprile è rimasto solamente un posto disponibile. I concorrenti che si sono già aggiudicati l'ultima puntata del reality sono: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon.

