GFVip, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli scontro totale, volano parole grosse: «Di grandi ci sono solo le tue bugie»

Adriana Volpe contro Sonia Bruganelli. In un’intervista la moglie di Paolo Bonolis ha parlato della collega opinionista al Grande Fratello Vip e la diretta interessata non ha mancato di rispondere attraverso il social.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli (Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset)

GFVIp, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli la guerra continua

Sonia Bruganelli, opinionista al Grande Fratello Vip ha parlato in un’intervista a "Chi" della collega Adriana Volpe. I rapporti fra di loro non sono mai stati sereni e Sonia ha voluto sottolinearlo di nuovo: «I rapporti tra noi – ha spiegato al settimanale diretto da Alfonso Signorini - sono sempre gli stessi, ovvero lontani. E poi, già che ci siamo: vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra mio fratello minore, col quale litigavamo per avere le attenzioni di nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena…».

Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola piccola…e non mi riferisco ovviamente nè all’età nè all’altezza.

Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi #GFVIP — Adriana Volpe (@AdrianaVolpeTV) January 19, 2022

La Volpe, dal canto suo, ha letto l'intervista e deciso di rispondere direttamente da Twitter: «Brava Sonia – ha cinguettato - hai ragione tu: rispetto a me sei piccola, piccola piccola…e non mi riferisco ovviamente nè all’età nè all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi #GFVIP».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Gennaio 2022, 18:57

