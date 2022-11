GF Vip, Wilma Goich derubata del calice di vino perde il controllo: insulti e urla nella casa

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip è scoppiato il caos in cucina a causa di qualcuno che, poco accorto, ha “rubato” un bicchiere di vino a Wilma Goich. La cantante ha dato di matto quando non ha più trovato il suo prezioso calice che, a detta sua, era ancora pieno.

Tutti i vari coinquilini sono impazziti nel starle dietro e nel sopportare la sua reazione decisamente eccessiva, specie perché il mistero del bicchiere scomparso sembrava essere totalmente irrisolvibile. La risposta definitiva è arrivata da parte dei telespettatori che, sui social, hanno subito scoperto chi è stato l’autore di quello strano furto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Novembre 2022, 15:19

