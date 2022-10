Carolina Marconi sta tirando fuori un bel caratterino che spesso viene criticato dalle donne della casa del Grande Fratello Vip. Stare tutti i giorni insieme non è semplice e i litigi sono all'ordine del giorno, ma fuori dalla casa c'è chi non la pensa così, come ad esempio Cristina Quaranta.

GF Vip, Cristina Quaranta: «Il caratteraccio di Carolina è colpa della terapia». Gelo in studio

La battutaccia di Cristina Quaranta

«Io posso anche andarmene via oggi ma come Pamela e Giaele cercano le telecamere nessuno. Io sono qui per un messaggio perchè le donne dopo un tumore ha il diritto di tornare a vivere. Vi pare che mi metto a litigare e fare la falsa?» Carolina Marconi non accetta le accuse di falsità da parte delle donne della casa.

Dopo aver mandato la clip sulla Marconi e sulle accuse da parte delle donne della casa che la definiscono ipocrita e falsa, Signorini chiede un commento anche alle donne dello studio. A parlare è Cristina Quaranta che fa una battuta davvero riuscita male «Il caratteraccio di Carolina è colpa della terapia. Sono gli ormoni che le fanno fare up e down». Il conduttore non coglie e va avanti ma sui social, sempre attenti alle dinamiche fuori e dentro la casa, questo scivolone non è passato inosservato.

