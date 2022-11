La storia di Antonino Spinalbese ha colpito molto il pubblico. Dietro le luci patinate c'è un'infanzia dolorosa. L'ex compagno di Belen ha perso il papà, morto suicida, quando aveva soli 17 anni. Il racconto durante la tredicesima puntata del Grande fratello Vip.

GF Vip, il dolore di Antonino dopo il suicidio del papà «Abbiamo litigato, lui era depresso e io non l'ho capito»

Il dolore di Antonino

Durante la puntata di lunedì 31 ottobre del GF Vip, Antonino ha raccontato della sua infanzia difficile dalla separazione dei suoi genitori fino alla morte del padre. I genitori di Antonino si sono separati quando aveva 9 anni: «Il divorzio quando sei piccolo non ti rendi conto quello che ti porterà, le abitudini sono quelle che fanno più soffrire. La separazione mi ha distrutto. Avevo nove anni e vedevo piangere mia madre, la vedevo soffrire. Ci siamo trasferiti a La Spezia e mio padre si ritrova ad avere i figli lontano da casa. Ancora oggi quando succede qualcosa mi viene d'istinto chiamarlo al cellulare, ho continuato a scrivergli dei messaggi. Poi sono stato molto protettivo con mi mamma e mia sorella. Mia mamma è stata mia moglie fino a poco tempo fa».

Il papa di Antonino si è suicidato quando Antonino aveva solo 17 anni: «Durante i preparativi per il mio 18esimo compleanno, abbiamo avuto una discussione. Non sono più riuscito a recuperarla quella discussione perché lui se ne è andato. Il 15 gennaio mia madre mi sveglia dicendomi che mio padre è morto. Mia madre ha avuto questo sfogo quasi come se cercasse aiuto. Mio padre si è tolto la vita. Era depresso e nessuno se ne era accorto. La depressione a volte non ha voce. Quel dolore non potrà mai passare».

Antonino poi continua a raccontare: «All'epoca abbiamo discusso perchè ero un po' pazzerello e lui mi rimproverò sulla mia immaturità di allora ed è nata la prima discussione che non abbiamo più chiarito. Io ci tengo a dire che non ho mai parlato di mio padre, che se ne sia andato così, stando qui uno dei motivi grandi era smetterla di distrarmi, qui ho accettato che non ci fosse più. Ho sempre finto fosse nella porta accanto, mi sono tolto un peso che durava da troppi anni, mi dispiace per la mia famiglia, spero non se la prenda».

La lettera della mamma

La mamma di Antonino ha scritto una lettera al figlio che Signorini ha mostrato in diretta. «Ciao Anto - scrive la donna - se potessi donare qualcosa nella vita, ti donerei la possibilità di vederti attraverso i miei occhi. Solo così potrai realizzare quanto sei speciale per me. La vita per noi non è stata del tutto facile, ma ci ha resi più forti e più uniti. Tu e le tue sorelle mi avete dato la forza di andare avanti e oggi sono felice delle soddisfazioni che mi avete dato. Sei cresciuto troppo in fretta e non sei riuscito a vivere la vita con leggerezza. Fai fatica ad esprimerti e quando lo fai sembra che sei arrabbiato con il mondo. È per questo motivo che eviti le discussioni, ma questa tua dinamica interna la conosciamo solo noi. Quindi ricorda le parole che ti ho sempre detto: nessuno è perfetto, ognuno di noi ha qualcosa in più qualcosa in meno, ed è per questo che devi cercare di tirare fuori la parte di te che stai tenendo nascosta, solo così potrai dire di avere vissuto questa esperienza a pieno. Sei un uomo con la U maiuscola, io e le tue sorelle lo sappiamo. Oggi che ti vedo realizzato, posso dirti che anche tuo padre sarebbe stato orgoglioso di te».

