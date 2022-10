GF Vip, Antonella Fiordelisi choc: «Totti mi ha scritto. Higuain voleva le mie foto hot». La reazione di Signorini «E Noemi?»

La confessione di Antonella Fiordelisi nei giorni scorsi, quando ha affermato di essere stata contattata via Instagram da Francesco Totti, ha scatenato tantissima curiosità fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha affrontato il tema durante la diretta della tredicesima puntata.

Il triangolo Totti - Antonella - Noemi

Alfonso Signorini, dopo la confessione nella casa del Grande Fratello Vip, vuole sapere da Antonella Fiordelisi se è vero che Francesco Totti l'ha contattata e soprattutto quando. «In realtà mi ha scritto solo ciao - ammette Antonella - Mi rimase la scritta, quella ‘Vuoi accettare o no la richiesta’? . Solo che non avevo visto il messaggio e quindi poi penso lo abbia cancellato, ma mi è rimasto il messaggio perchè non eravamo amici».

Signorini vuole andare fino in fondo soprattutto sulla tempistica: «Non so di preciso quando, forse due mesetti fa. Non me lo ricordo bene però si era già lasciato con Ilary Blasi. Potete chiedere a mio padre di andare sulla chat e mostrarvi lo screen». «Allora stava con Noemi. Questa cosa, se è vera, farà arrabbiare Noemi» la stuzzica il conduttore.

E a proposito di calciatori, ci sono tanti nomi illustri nel palmares della Fiordelisi che racconta con vanto: «Uno famoso di Roma inizia con la Z, poi però è sparito, ha fatto tutto lui, forse perchè ha saputo che entravo nella casa del Grande fratello. Higuain è stato un po' più esplicito, prima abbiamo parlato del più del meno poi mi ha chiesto delle foto un po' spinte ma non gliele ho mandate».

