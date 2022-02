Gf Vip, Soleil e Manila ai ferri corti: «Tutto contro di me». Ma da Katia arriva un messaggio di pace

Sorprese, ricongiungimenti, amore libero ma anche liti. Ecco lo spettacolo che stasera offre il Gf Vip. Stasera nel trentanovesimo appuntamento torna al centro dell'attenzione la discussione tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro. Le due amiche, ormai ex, non riescono a trovare un punto di incontro, il rapporto è incrinato e sembra impossibile rilivellare le cose.

Gf Vip, lite tra Manila e Soleil

L'ex Miss Italia pensa che Sole faccia sempre la vittima e si senta la protagonista indiscussa mai disposta a chiedere scusa quando sbaglia. L'influencer però è ormai stanca e fatica anche a rispondere: «Altro che regina mi sento l'ultima ruota del carro, raggirano tutto contro di me. Sono 5 mesi che subisco attacchi, Manila mi ha delusa e appena hai potuto hai rivalutato tutto quello che pensavi di me». Il confronto si infuoca e riesce la questione Delia Duran. L'ingresso della moglie di belli ha fatto franare tutti gli equilibri anche quelli che sembravano più solidi. «Lei che mi accusa di strategia fa ridere visto che è sempre stata la più amata. Nel momento in cui è arrivata Delia e io l'ho accolta mi sembrava civile, sono andata subito da Soleil e lei non mi ha più voluta parlare. Tutte le critiche e cattiverie sono state create da lei»

Il messaggio di pace di Katia

E tra le due litiganti chi ci va di mezzo è la terza del gruppetto: Katia Ricciarelli, amica di entrambe le concorrenti ha sbottato in favore della pace: «Ragazze cerchiamo di rimanere unite!»

