Gf Vip, Luca Onestini provoca Nikita Pelizon conoscendo quel problema di salute: cosa le dice davanti a tutti

All'interno della casa del Grande Fratello VIP scoppia una nuova polemica quando Luca Onestini ha preso di mira Nikita Pelizon per aver preso appunti durante il programma, ha iniziato a deriderla davanti a tutti gli altri concorrenti, sottolineando la necessità di verificare che scrivesse cose giuste.

Cosa è successo

Nonostante il fatto che Nikita abbia problemi di salute a lui noti, Luca ha continuato a schernirla, suscitando l'indignazione dei telespettatori del reality show di casa Mediaset. Andiamo a scoprire insieme che cosa è successo in diretta tv.

