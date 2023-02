Gf Vip, Micol e il problema intimo di Edoardo Donnamaria: il dettaglio piccante

Al Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi aveva fatto delle affermazioni sulle dimensioni intime di Edoardo Donnamaria. Tuttavia, la sua ex fidanzata Micol Incorvaia ha smentito pubblicamente queste affermazioni durante una cena insieme ad altre concorrenti del programma.

Cosa è successo

Micol ha chiesto di sfatare il mito del "pistolino" e ha rivelato un dettaglio piccante sulla questione intima di Edoardo davanti a tutti. Ecco che cosa ha detto e qual è stata la reazione di Edoardo Donnamaria.

