Gf Vip, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria in crisi: i due gieffini non si parlano più

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono in crisi... di nuovo. I due concorrenti del Gf Vip non riescono proprio a trovare un punto di incontro su alcuni temi che li riguardano. I gieffini hanno cominciato la loro storia quasi all'inizio dell'edizione del reality e da quel momento hanno discusso spesso anche per motivi molto futili. Antonella per le sue uscite viene spesso lasciata da sola e in disparte dagli altri coinquilini mentre Edoardo è ben voluto da molti concorrenti in casa.

La lite tra Antonella ed Edoardo

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria stanno attraversando l'ennesimo "periodo no" della loro relazione. Questa volta la discussione sarebbe nata perché, a detta della schermitrice, il fidanzato non avrebbe difeso la loro storia davanti agli amici, ma anzi, le avrebbe parlato alle spalle. Edoardo si giustifica dicendo che Antonella è gelosa di tutto e tutti e che il suo comportamento è sbagliato e lo sta solamente allontanando. Il concorrente si è confidato in merito con Luca Onestini e Ivana Mrazova che gli hanno detto che finora è stato molto bravo a tenere separati amore e amicizia, visto che Antonella non è ben vista dal resto del gruppo.

Lo sfogo di Antonella con Sarah Altobello

Antonella Fiordelisi invece, è stata consolata da Sarah Altobello che vedendo la coinquilina piangere le ha chiesto quale fosse il problema. Antonella è arrivata alla conclusione di non volere più stare in casa con Edoardo per il semplice fatto che la loro storia risente molto delle tensioni esterne. Sarah le ha risposto: «Tu devi imparare a bastare a te stessa e sarai sempre tranquilla».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Febbraio 2023, 20:47

