Gf Vip, massaggio bollente tra Soleil e Alex Belli: Delia pronta alla vendetta. «Stasera la verità»

Stasera entrerà nella casa del Gf Vip Delia Duran, la moglie di Alex Belli. E si prevedono fulmini e saette. Arrivata, prima nel loft e poi nello studio di Cinecittà, la modella venezuelana si è scagliata duramente contro la «gatta morta» Soleil Sorge che ha una forte sintonia con l'ex di CentoVetrine.

Dopo un momento di raffreddamento tra i due gieffini la «chimica artistica» è tornata. Ed è sempre più caliente. Nelle utime ore il riavvicnamento, molto ma molto vicino, tra i due sta facendo molto discutere sul web, e delia si dice pronta al contrattacco.

Soleil e Alex nelle ultime ore si sono letteralmente lasciati andare e dopo un bacio arrivato grazie all'intervent di katia Ricciarelli ora ci ha pensato la produzione a creare la situazione perfetta. Il Grande Fratello Vip ha messo a disposizione tutto il necessario per fare dei massaggio, e caso strano Belli ha deciso di far rilassare proprio la Sorge. Un massaggio che in molti hanno definito «hot» in perfetto stile "50 sfumature".

Gf Vip, Delia Duran pronta alla vendetta

Secondo Agent Beast la moglie di Alex è pronta a entrare e fargliela pagare al marito. «resa dei conti. Il suo compito è quello di prendersi una vendetta contro Alex, mettendolo in cattiva luce durante il confronto. Per fare questo Delia metterà in evidenza alcune bugie e contraddizioni che Alex ha raccontato. Lei si deve mostrare come la tigre del Venezuela come donna forte, schiacciando Alex, la persona più debole nel loro rapporto. Non è un caso che in questi giorni A-S siano molto più complici... Delia vede tutto e arriverà carica».

La «chimica artistica» tra Soleil e Alex

Sono molti i telespettatori che dubitano della veridicità del rapporto tra i due gieffini che guardacaso, a detta loro, a ridosso della puntata si avvicinano sempre di più. Ma Katia Ricciarelli la pensa diversamente e lo rivela proprio ad Alex: «Tra voi c’è una complicità talmente potente che sembra attrazione fisica. Ti dico che sembra tanto. Involontariamente questa vostra complicità è fraintesa dagli altri e anche invidiata. Quello che c’è tra voi non si vede spesso. Non ho mai visto nulla di ciò in vita mia e ne ho fatta di strada. C’è un’intensità, nei movimenti, negli sguardi che si vede tantissimo. Non lo so, ma sarebbe bellissimo se… ok che hai Delia, ma io sono sincera. Ti assicuro che non si trova spesso questo feeling. Bastava guardarvi oggi, non occorre che parliate. Devo dire che non lo so se l’ho mai provato». Sarà tutto quindi una tecnica per avere più visibilità o tra i due l'attrazione è davvero fatale?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Novembre 2021, 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA