GF Vip, Federica Calemme confessa: «Non sono presissima da Gianmaria, ma bacia bene»

Che la casa del Grande Fratello sia in grado di far scoppiare l'amore non è una novità. La convivenza forzata per 24 ore su 24 ore è un acceleratore di emozioni, come spesso sottolineano i concorrenti. E a questa capacità da cupido del loft di Cinecittà non sono sfuggiti nemmeno Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. Tra loro è subito scattata la passione con baci bollenti che hanno fatto discutere sia all'interno della casa, ma anche fuori. Ma adesso sembra essere calato il gelo.

Leggi anche > Gf Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano al capolinea: «Ufficialmente non stiamo più insieme»

L'ex professoressa dell'Eredità, negli ultimi giorni si era legata molto all'imprenditore napoletano. Ma il loro flirt, oltre ad aver fatto discutere molto, soprattutto per l'atteggiamento di Gianmaria, sembra essere già agli sgoccioli. L'imprenditore era entrato nella casa da fidanzato, ma fin da subito a cercato di ricucire i rapporti con l'ex Soleil Sorge. Poi ha virato prepotentemente su Sophie Codegoni e adesso su Federica Calemme e a molti telespettatori il suo saltare da palo in frasca non è piaciuto.

Ma proprio riguardo ai baci arrivati con l'ex professoressa dell'Eredità, la Calemme ha raccontato a Giacomo Urtis di avere un flirt al di fuori della casa, ma di non essere sentimentalmente impegnata. Quando poi il chirurgo dei vip ha chiesto chiarimenti sul rapporto con Gianmaria, la bella Federica ha dichiarato: «Se il ragazzo fuori dovesse dare un segnale o venire qua a dirmi qualcosa ci penserei. Mi sono lasciata un po' andare con Gianmy, anche perché lui fa molto pressing, ma per ora siamo 50 e 50. Io mi prendo le responsabilità perché io l'ho baciato. E lui bacia molto bene. Con Gianmaria non sono presissima, ma fra noi c'è forte empatia. È una persona con cui sto bene, è molto dolce e sensibile, è proprio un signore. Ha molte attenzioni per me e quindi mi sono lasciata andare».

Nel frattempo Antinolfi le ha fatto sapere di voler prendere le distanze finché non avrà capito e fatto chiarezza con i suoi sentimenti. Chissà se i due riusciranno a restare distanti, o riscoppierà la passione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 22:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA