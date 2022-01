Gf Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano al capolinea: «Ufficialmente non stiamo più insieme»

Delia Duran non ha fatto in tempo a fare il proprio ingresso al Gf Vip, che la storia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembra essere già al capolinea. Il paventato ingresso della venezuelana ha messo in allarme la concorrente che, giocando d'anticipo, si è messa nelle condizioni di farsi lasciare dall'ex concorrente di Temptation Island.

Alessandro Basciano lascia Sophie Codegoni

«Ufficialmente non stiamo più insieme» le ha detto Alessandro Basciano ieri sera al termine di un'accesa discussione sull’andamento del loro rapporto. A circa un mese dall'inizio della loro frequentazione, Sophie e Alessandro appaiono sempre più distanti e l'incertezza del ragazzo non fa che trasmettere dubbi alla modella. «Sono un po’ stanca. Penso di essere anche sottotono e in confusione. Io non ho più la forza di stare qui a giustificarmi» ha detto la Codegoni, che ammette di nutrire perplessità sul loro rapporto. «Sophie se tu non hai voglia, vai per la tua strada e io per la mia. Continua a essere coerente e credi in quello che dici. Io sono qui. Chi motiva, chi dice le cose belle sono io, non te. Ti piaccio? Vivimi senza che rompi sempre i co****ni» le ha risposto Basciano, che forse pensa già di rimpiazzare la 22enne con Delia Duran, prossima new entry al Gf Vip.

Sophie Codegoni fa notare a Basciano che il suo atteggiamento è strano: «Mi guardi sempre con quegli occhi dubbiosi. Tu non vedi mai quello che io faccio per te». Pur ammettendo i propri limiti, la ragazza si sente sempre sotto pressione con la nuova fiamma, dalla quale si sente più giudicata che capita. La risposta di Basciano non si fa attendere: «Hai dei grossi limiti e per questo non posso affrontare serenamente questa relazione. Significa che non devi più relazionarti con me, che non devi più affrontare questa conoscenza con me».

Sophie cerca di replicare e lo invita a proseguire la conversazione il giorno dopo, ma l'ex tronista non sembra volerne sapere: «Basta non mi parlare più, ufficialmente io e te non stiamo giù insieme». E dire che solo pochi giorni fa si era messo in ginocchio davanti a Sophie Codegoni per chiederle di fidanzarsi ufficialmente insieme. L'idillio sembra essere già finito.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 20:06

